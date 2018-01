A Cagliari i laboratori per "L'Analisi dei Distillati"

L'associazione Hermaea Archeologia e Arte e l’associazione di promozione sociale Vesna, organizzano “L'Analisi dei Distillati”, 4 laboratori dedicati alla degustazione e all'analisi sensoriale dei distillati.



• QUANDO ?

1) Giovedì 18 gennaio WHISKY

2) Giovedì 25 gennaio GRAPPA

3) Giovedì 1 febbraio TEQUILA

4) Giovedì 8 febbraio RUM



• A CHE ORA ? Dalle 20:30 alle 23:00



• DOVE ? Nella sede di Hermaea Archeologia e Arte Via Santa Maria Chiara 24/A Pirri (CA)



Nei quattro incontri verranno descritte e confrontate le caratteristiche delle varie tipologie sensoriali e le tecniche di mappatura mentale applicate all’assaggio di sedici distillati molto diversi fra loro.

Il modulo di quattro incontri può essere acquistato solo in blocco, ma essendo i laboratori separati e tematici è possibile cedere o regalare ad altre persone il proprio posto per uno o più incontri.





I laboratori saranno condotti dal dott. Dario Elia, esperto di analisi sensoriale e direttore dell’Istituto Italiano di Analisi Sensoriale LIMBA (

Non si tratterà solo della degustazione di eccellenti distillati ma di incontri interattivi che in maniera divertente e immediatamente operativa permetteranno di apprendere molte tecniche di assaggio e il funzionamento dei nostri meccanismi percettivi.



• La quota di iscrizione al modulo, articolato in 4 incontri ogni giovedì dal 18 gennaio al 8 febbraio 2018, è di 140€.

I posti sono molto limitati, per prenotare è necessario inviare il proprio numero di telefono e nominativo a: hermaeasnc@gmail.com Iscrizione con bonifico (intestato all’associazione Hermaea)

IBAN: IT33N032680480005287962357 Causale: DISTILLATI



