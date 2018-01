Carrasegare in Macumere con buySardinia

Uno dei caratteristici Carnevali della tradizione Sarda che vede come protagonista un'antica e recentemente riscoperta maschera: Donna Zenobia che si presenta sgradevole nell'aspetto ma benevola nel comportamento, presenta una doppia fisionomia facciale: una faccia grande con il naso a patata, o una faccia affilata e smunta e con un grande naso aquilino che rappresenta contemporaneamente la natura femminile e maschile Donna Zenobia faceva la sua prima apparizione durante l’accensione dei fuochi di S.Antonio Abate, durante i quali distribuiva piccoli doni consistenti per lo più in frutta secca oppure giocava tiri mancini ai malcapitati che si trovava davanti, in particolare amava incutere timore ai più piccoli.



Durante la sfilata oltre il gruppo locale partecipano: i Tumbarinos di Gavoi, gli imprevedibili e scatenati Urthos e Buttudu di Fonni, i misteriosi Bundhos di Orani e per la seconda volta in Sardegna la terribile maschera dei Krampus di Naturno (Trentino Alto Adige).



Programma:

Ore 14:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 14:15 Partenza per Macomer

Ore 22:00 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA Contributo di partecipazione - 17€ Adulti - 13€ Bambini (3-11) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna