Sarà inaugurata sabato 6 gennaio alle 18,00 la mostra fotografo olandese Jamèl Van de Pas dal titolo Manila Noir , in esposizione nello spazio della Fine Art Gallery di Michelangelo Sardo, in via Eleonora d'Arborea fino al 20 gennaio 2018.



Van de Pas è stato selezionato come uno dei 100 migliori fotografi del suo paese per il 2016.

I lavori proposti dall'artista in sono il stati realizzati durante il periodo trascorso a Manila.