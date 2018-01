Utopie I - Gianluca Becuzzi sonorizza Begotten al May Mask di Cagliari

Utopie, Tra Cinema e Paesaggi Sonori, I appuntamento. Gianluca Becuzzi sonorizza "Begotten" diretto, scritto e prodotto da E. Elias Merhige. https://www.youtube.com/watch?v=l4o4yWnVtaQ



Begotten è un film-nonfilm. E’ un delirio brutale e onirico, una silenziosa discesa nell’inferno dell’uomo, violenta ma poetica, negativa ma edificante, religiosa o meramente ecologista, assolutamente e consapevolmente fuori da qualsiasi ideologia. Non vi sono dialoghi, non vi sono volti, il martirio della carne è solo visivo, sta allo spettatore dare “voce” ai protagonisti, immaginarne le urla strazianti e l’agonia della morte.

Il bianco e nero e l’effetto sgranato della fotografia contribuisce a rendere ancora più marcio ciò che avviene sullo schermo. Un’opera senza tempo che osannerete o odierete, poco importa. Affrontare e portare a termine la visione di Begotten implica custodire in sè il seme della follia e nella follia non c’è giustizia, non c’è peccato, non c'è giudizio.



Presentazione artisti e film a cura di Natalia Bocco, Pre e post selezioni musicali di Gianluca Becuzzi, Piatti e pietanze a cura di Elisabetta Macis, Shoppers, Tshirt e zainetti Cinematografici a cura di Black Flamingo serigrafia. Piatti del 13 Gennaio: -Risotto al nero di Seppia e pomodorini -Involtini con salsa di Peperoni rossi -Bicchierini di mousse di Mascarpone e frutti rossi



Ingresso per contributo Artisti: 6 euro (con bicchiere di Vino) 11 euro (con cena e bicchiere di Vino) Testo e immagine rilevati dal web