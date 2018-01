IS FOGHIDONIS - SADALI CON BUYSARDINIA

Con l'accensione dei fuochi prenderanno vita performance itineranti di teatro, musica, danze e percorsi enogastronomici.



Programma

14:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila

14:30 Partenza per Sadali

18:00 Apertura al pubblico del Museo Casa Podda ed esposizione prodotti tipici locali;

18:30 Per le vie del Paese: accensione dei fuochi e prima uscita delle maschere tipiche de “S’Urtzu e su Pimpirimponi”

19:00 Cucine Aperte

20:30 Vie del Centro Storico: spettacoli intorno ai fuochi con musica, balli e brevi rappresentazioni

21:00 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA

Contributo di partecipazione - 16€ È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

Vedi pagina Versamenti.

Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni:

infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna