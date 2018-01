I falo' di Sant'Antonio a Mamoiada con buySardinia

Secondo la tradizione Sant'Antonio è morto ultracentenario proprio il 17 di Gennaio, la leggenda narra che S.Antonio discese all' inferno con l'intento di rubare il fuoco per donarlo agli uomini che ancora vivevano nella terra ghiacciata e che ancora non conoscevano questo elemento.

Con astuzia Sant'Antonio riuscì a rubare una scintilla del fuoco nascondendola nel suo bastone cavo e la portò sulla terra.



Proprio in onore di questa tradizione per le strade viene sapientemente accatastato il legname sino a formare una grande piramide che prende il nome di Sas Tuvas, Su Foghidoni, Sas Frascas, Sos Focos, Su Fogarone o Su Rosmarinu in base alla località ed al tipo di legname usato.

Il rito si svolge in un connubio tra sacro e profano, il parroco benedice il fuoco e i fedeli girano per tre volte in senso orario attorno al fuoco e per tre volte in senso antiorario, pregando attorno al fuoco purificatore.



Questo rito è probabilmente di origine Greca e dura diversi giorni durante i quali vengono offerti ai partecipanti ottimi dolci i sapa e tanto buon vino. Si potrà assistere inoltre alla vestizione dei Mamuthones che faranno "Sa prima Essida" dando inizio così al tradizionale Carnevale Sardo.



