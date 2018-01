Concerto Organo e Soprano 2018 a Quartu S. Elena

Natale a Quartu presenta: Concerto di inizio anno 2018 Organo e Soprano.

Organista Valentino S. Soprano Miriam P. Brani eseguiti da Miriam con l'organista:

Si dolce è'l tormento di C.Monteverdi Che si può fare di B. Strozzi ( Compositrice e soprano del 1600 , lei è sull'orgo della sofferenza disperazione o suicidio, in seguito ad un evento tragico per il quale non vede rimedio. Non si può fare nulla ed è solo disperazione ) ...

Ombra mai fu di Handel ( dall'opera di Serse un amore perverso del re di Persia nei confrondi di un albero, così rende chiaro il suo amore) Lascia ch'io pianga Handel ( Aria del Rinaldo, cantata da Almirena prigioniera dalla maga Armida perchè innamorata del re infedele Argante... ) Sposa son disprezzata A. Vivaldi ( l'amore non corrisposto, il tradimento, la sofferenza... La sposa è disprezzata perchè non più amata, ma lei ancora ama ) ... Canto Natalizio finale _ Astro del ciel - Stille Nacht - Silent Night Brani di Valentino



Testo e immagine rilevati dal web