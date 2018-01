Mocambo Quintet - Omaggio a Paolo Conte al Bflat di Cagliari

Il repertorio spazia tra i grandi autori Italiani: Ivano Fossati, Lucio Dalla, Pino Daniele e Paolo Conte al quale la band destina la maggior parte dei brani in programma. I componenti della Band sono musicisti di lunga esperienza.



Sandro Mura - Pianista tra i più apprezzati in Sardegna, autore di numerosi brani incisi con il gruppo SUNFLOWER.

Pierpaolo Frailis – Tra i più talentuosi batteristi della scena isolana. Ha alle spalle una lunga carriera musicale e discografica.

Ha inciso con i più grandi musicisti isolani tra cui Francesca Corrias, Alessandro Diliberto, Stefano Danna, Massimo Ferra. Ha fatto parte dei più importanti progetti musicali della scena isolana.

Sese Corrias – Cantante e chitarrista ,profondo conoscitore della musica d'autore Italiana e in particolare quella di Paolo Conte. Ha suonato anch'esso con i più conosciuti musicisti isolani. Le sue performance, ironiche e sensibili, portano l'ascoltatore dentro il mondo surreale di Paolo Conte e di tutta la canzone d'autore.

Alessandro Atzori – Contrabbasso Attivo sulla scena jazzistica italiana dal 2003, in questi anni ha suonato, registrato e collaborato con numerosi musicisti nazionali ed internazionali tra i quali: Sheila Jordan, Fabrizio Bosso, Max Ionata, Luca Mannutza, Ellade Bandini,Francesca Corrias, Massimo Ferra, Billy Secchi. Incide per diverse case discografiche nazionali.

Marco Argiolas – Sax e clarinetto Diplomato in clarinetto e sassofono presso i Conservatori di musica di Cagliari e Bologna. Ha suonato con i più grandi musicisti nazionali e internazionali tra i quali: Quartetto Bach Jazz Ensemble, Orchestra Jazz della Sardegna di Sassari, Big Band P. Carrus, Paolo Fresu, Billy Sechi, Nonnis Big Band e in Quintetto con Eva Emmingerova, Francesca Corrias, Alessandro Di Liberto, Daniele Russo, Fabrizio Bosso. Insegnante di clarinetto, collabora come sassofonista presso il Teatro Lirico (Ca).



