Sarrabus: Pionieri del Surfcasting Sardegna

PROGRAMMA RADUNO - Non è una gara ma a pesca andremo comunque. Il raduno avrà inizio sabato 13/01/2018 alle 10.00, presso il Ristorante Hotel Domu Incantada nel Sarrabus, Muravera (CA) Il programma comprende un brindisi per ringraziare tutti coloro che hanno aderito al raduno.

Seguirà un discorso tenuto dal relatore del gruppo, Giuseppe Pira.

Si potranno ritirare le T-shirt della misura richiesta al momento dell'iscrizione. Alle 12:45 ci si siede a tavola per il pranzo, che comprenderà: due antipasti di terra, un primo malloreddusu al ragù, secondo grigliata mista di carne, contorno, dessert, bevande vino, acqua, caffè.





Verso le 15:00 ci sarà la partenza per l'uscita a pesca in notturna a gruppi di due squadre , composte da 2 pescatori a squadra, con un massimo di 2 canne a persona. Le squadre verranno abbinate in maniera che si trovino coppie di vecchi pionieri in gemellaggio con nuovi pionieri.



I pionieri all'indomani mattina verso le 9,30 del 14/01/2018, potranno avvicinarsi presso la spiaggia di san Giovanni lato sinistro foce peschiera di san Giovanni per assistere e chiedere consigli riguardanti le varie metodologie di lancio tecnico più utilizzate, ad alcuni tra i più bravi longcaster isolani.



Le squadre condivideranno lo stesso spot di pesca in maniera tale da instaurare una bellissima amicizia. Per quanto riguarda il tratto di costa interessato per lo svolgimento della battuta di pesca abbiamo scelto il Sarrabus e le sue vaste spiagge. A pochi km dal ristorante sarà possibile raggiungere le spiagge di Porto Corallo, San Giovanni, Torre Salinas, Feraxi, Quirra, e costa Rei.

Sperando in una bella mareggiata, la zona ci consentirà un ampia scelta per lo spot. https://www.youtube.com/watch?v=7W_bvIEDwYQ https://www.youtube.com/results?search_query=porto+corallo+villaputzu+



La partecipazione al raduno comprende una Quota di Iscrizione, di € 35,00 (25 pranzo + 10 t-shirt ) a persona da versare entro il 20/12/2017, tramite invio a postepay evolution 5333 1770 3848 1335 di Espis Efisio. IBAN: IT45W0760105138293134393162 CF:SPSFSE61R28B354X Info : Espis Efisio, telefono 338 290 4677.



IN CASO DI DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE L'IMPORTO VERSATO NON VERRA' RIMBORSATO,



L'ORGANIZZAZIONE NON RISPONDERA' DI DANNI A COSE O PERSONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.



Supporto per esche ed altro Sampey, di Katia Vacca Via Nazionale, 142 - CAP 09040 Villaputzu Telefono 3401579444 https://www.facebook.com/pg/Sampey.negozio.pesca/about/?tab=page_info



Per chi lo desiderasse la struttura da la disponibilità di pernottamento. Hotel Domu incantada s.as.