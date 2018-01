La Befana tra Foreste e Archeologia Nuragica

Sabato 6 gennaio l'Associazione Amici di Sardegna organizza un'escursione tra la suggestiva foresta dei Sette Fratelli e la magica foresta di Is Concias.



Il tour prevede dapprima l'escursione sui monti dei Sette Fratelli, un percorso turistico di circa 3 km, per poi proseguire in auto verso monte Cresia per vistare il nuraghe sa Fraigada, infine ci spoteremo verso Is Concias dove, dopo aver illustrato l'omonima tomba dei Giganti, ci fermeremo per su smurzu (formaggio, olive, pane carasau e vino), al termine del quale visiteremo uno dei luoghi più magici della Sardegna, la foresta di Is Concias.



Quota di partecipazione 10 euro escursionisti e 8 euro soci.

Appuntamento ore 08,45 parcheggio sterrato di Marina Piccola.



Info e prenotazioni Amici di Sardegna: amicidisardegna@tiscali.it; Tel/Whatsapp 3273672366