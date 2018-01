Escursione a Piscina Irgas

Superata la caserma della forestale, dal piazzale cantina Ferraris ci inoltreremo lungo un sentiero immerso in un bosco di lecci e corbezzoli, caratterizzato dal muschio sulle rocce e da numerose piazzole dei carbonai. Saliremo rapidamente sino a 620 m, dove si trova uno spiazzo panoramico da cui si può ammirare la cascata che, con un salto di circa 40 m., si butta su una piscina naturale, per poi proseguire lungo il letto del rio Oridda prima di congiungersi con il rio Cannisone e dar luogo al rio Leni.



Scenderemo sino ad arrivare ai piedi della cascata a 520 m.

slm. Risalendo il sentiero a fianco della cascata raggiungeremo i 600 metri dove potremo ammirare parte della piana di Oridda, la cresta di Muru mannu e le splendide caldaie che si formano sul rio Oridda prima di sfociare nella cascata.



Consumato il pranzo rientreremo seguendo il sentiero che percorre la piana di oridda e costeggia l'omonimo rio, proseguiamo verso est in mezzo ai boschi percorrendo un giro ad anello che ci riporterà al punto di partenza.



Percorso di circa 7 km con un livello di difficoltà medio.



Programma :

ore 9.00: incontro nel parcheggio di via Sassari a Villacidro (incrocio via Nazionale strada per il lago);

ore 9.30: trasferimento in auto verso la caserma della Forestale nell'area demaniale di Monti Mannu;

ore 9.45: avvio escursione; ore 13.00: sosta pranzo sopra la cascata (pranzo al sacco).

Rientro previsto alle ore 16.30.



La quota di adesione è di 10,00 euro e comprende il servizio di accompagnamento con guida iscritta all'albo ed assicurazione. Suggerimenti : Abbigliamento comodo e confortevole, con pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua.

I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale.