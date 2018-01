A Sadali "Is Foghidonis" 2018

Come ogni anno, come da tradizione, si rinnova l' evento che apre ufficialmente il carnevale : "Is Foghidonis". I grandi fuochi in onore di Sant' Antonio e San Sebastiano riscalderanno nella notte di sabato 20 Gennaio le vie del paese.



A far da cornice a questi suggestivi falò, oltre a musica, teatro e buon cibo ci sarà "S'Urtzu e su Pimpirimponi" che farà la sua prima uscita subito dopo l'accensione dei fuochi.



Accensione e benedizione dei fuochi alle ore 18:30.



Esibizione "S'Urtzu e su Pimpirimponi" ore 18:45.

Spettacoli musicali e teatrali durante la serata.



Saranno presenti botteghe di prodotti tipici e artigianato.



Per Info e per partecipare : atprolocosadali@outlook.it o visitando la pagina facebook A.T. Pro Loco Sadali