Torna a Cagliari "Regina di Sposi"

Regina di Sposi giunge quest’anno alla sua sesta edizione e si conferma come una preziosa tradizione nel panorama degli eventi pensati e realizzati per gli sposi in Sardegna.



Si svolgerà a Cagliari il 14 Gennaio 2018 durante tutta la giornata dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Un appuntamento che si ripete con alcune importanti conferme come la location che lo ospita, l’Hotel Regina Margherita, situato nel cuore di Cagliari ad un passo dalle vie dello shopping e dal porto, che si contraddistingue per l’atmosfera di elegante modernità e di ospitalità ricercata.





Un’occasione imperdibile per i futuri sposi che, durante un’unica giornata ed in un unico spazio espositivo, potranno incontrare una rosa selezionata e completa di fornitori di eccellenza.



La professionalità e la selezione degli espositori presenti sarà in grado di offrire agli sposi una scelta completa di servizi come abiti da sposa, sposo e cerimonia, fotografi, flower designer, musica, animazione, viaggi di nozze, bomboniere, auto d’epoca, location, video, catering per organizzare nei minimi dettagli il giorno delle proprie nozze o anche solo per farsi ispirare dalle ultime novità 2018 nel settore Wedding.



La giornata sarà scandita da numerosi appuntamenti e interessanti novità, perché sia non solo un evento utile ai futuri sposi e agli espositori ma anche una giornata piacevole di condivisione e divertimento, come tutti gli eventi targati Sposi in Sardegna. Il programma aggiornato è presente nel sito www.sposinsardegna.it Ingresso libero info redazione@sposinsardegna.it +39 3286512697