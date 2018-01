Cultural Trek: la Poesia delle Dune ad Arbus

L'associazione Mariposas de Sardinia-ViaggieMiraggi Sardegna inaugura la campagna tesseramenti 2018 con un evento imperdibile: una passeggiata tra i colori del mare d'inverno da Pistis a Torre dei Corsari, fino alla "Casa del Poeta".



Cammineremo nella splendida oasi del piccolo deserto della Costa Verde dove il vento di maestrale, con la sua lunga ed incessante azione, dà energia al mare per accumulare sulla costa le sabbie, poi le spinge poderosamente verso l'entroterra formando delle dune dorate modellate in continuazione.

Lungo il cammino, racconteremo le storie del luogo e, sotto il secolare ginepro che fu la "Casa del Poeta", raccoglieremo le nostre suggestioni in un gioco di scrittura e disegno creativo.



INFO : Percorso ad anello di 6 km circa Livello Turistico adatto a tutti, anche a bambini al di sopra dei 7 anni.

Pranzo al sacco.

Orario e punto di incontro: 10:00 parcheggio ristorante - Spiaggia di Pistis, Arbus (VS).

Costo :

- quota partecipazione di 9€ per tessera annuale associazione Mariposas de Sardinia-affiliata CSEN (per chi è già tesserato Csen il costo è di 5€)

- tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione

- l'accompagnamento sarà effettuato da una guida turistica e una guida trekking regolarmente abilitate.



Attrezzatura consigliata :

- abbigliamento comodo a strati

- scarpe da trekking/da tennis comode

- 1 lt d'acqua e bicchiere

- zaino per escursione giornaliera



Per info e prenotazioni: email: mariposasdesardinia@gmail.com tel: Angelica 3807133146 - Silvia 3276677490