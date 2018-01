Alice Marras, Massimo Satta e Alessio Sanna trio acustico a Cagliari

Il 6 gennaio in anteprima presso le # officineHammer abbiamo l'onore di ospitare il trio acustico composto dalla grandissima Alice Marras che per l'occasione sarà accompagnata da Alessio Sanna al piano e alla chitarra da Massimo Satta.



La serata sarà una data eccezionale inserita all'interno dell'Hammer Blues Festival e per l'occasione il trio ci presenterà dei brani in linea con il tema del festival: il Blues. Vi aspettiamo a partire dalle 20.30 alle Officine Hammer in via giardini 181 a Cagliari



PER PRENOTAZIONI: 070/2044012 - 388/8349203 Potrete cenare o stuzzicare qualcosa di leggero scegliendo fra il menù che preferite: (carne/pesce/vegano)



CENA COMPLETA 20€ EASY FOOD & DRINK 15€ Contributo artisti 5€