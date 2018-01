Hammer Blues Festival a Cagliari

Hammer Blues Festival sarà una serie di date in cui ospiteremo il grande Blues made in sardinia, Artisti sardi che porteranno brani loro e dei grandi del blues , cominceremo con Irene Loche il 5 gennaio, per proseguire sabato 6 gennaio con Alice Marras, Alessio Sanna e Massimo Satta in trio acustico che ripercorreranno le strade del grande Blues, il 12 ospiteremo Flavio Secchi che ci omaggerà con Le strade del Blus Italiano, una selezione di brani suoi e dei grandi cantautori italiani ispirati o influenzati dalla musica blues, il 19 gennaio proseguiremo con Mirko Zoroddu, il 26 gennaio apriremo il palco a Vittorio Pitzalis un nome storico del Blues made in sardegna che di recente ha pubblicato il suo primo CD ed è stato insignito del plettro d'oro.

Sabato 3 febbraio in una occasione speciale ospiteremo Paolo Bonfanti che ci presenterà a partire dalle 18.00 il suo documentario"cent'anni di ortodossia" e a seguire si esibirà in un live.



Il festival si concluderà il 9 febbraio con la Hoockie Coochie Band. Per l'occasione potrete abbonarvi al festival versando un contributo unico come contributo per gli artisti ospiti.



Le offficine hammer saranno liete di offrirvi la possibilità di consumare un leggero spuntino o la cena completa di bibite a scelta fra i menù di carne, pesce o vegano. EasyFood&Drink a 15€ Cena completa 20€