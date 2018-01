Corso sul supporto vitale di base e defibrillazione precoce a Sassari

Il corso viene realizzato con l'ausilio dei migliori manichini disponibili sul mercato: Ambu Man per BLS-D corpo intero dotati tutti di monitor. Il pannello di monitoraggio di Ambu Man indica il volume d'aria insufflata nei polmoni.



Se la tecnica di insufflazione è sbagliata, l'aria entra nello stomaco di Ambu Man, e l'errore viene registrato sul pannello. Nell'addestramento alla compressione toracica, il monitor indica all'allievo se viene esercitata la giusta pressione, e se le mani sono posizionate correttamente.

Il pannello può essere letto da entrambi i lati.



Vengono inoltre utilizzati i defibrillatori semiautomatici Medtronic trainer per il role playing completo di defibrillazione ed i presidi aggiuntivi: cannula di Guedel, pallone autoespandibile Ambu con maschera, pocket mask. Le simulazioni verranno contestualizzate alla realtà operativa dei partecipanti e inserite in un progetto unico costituito dalla gestione integrata tra BLS-D ed ACLS del paziente in arresto cardiaco. Verrà rilasciato attestato di partecipazione numerato valido ai fini concorsuali pubblici. L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 0,7 CFU.



A tal fine è necessario richiedere al docente, a fine corso, di apporre la firma (ed eventualmente un timbro) nel libretto dedicato a certificazione di reale presenza al corso da parte dello studente di Infermieristica o di Medicina e Chirurgia in quanto rappresenta titolo utile ad acquisire realmente i CFU in carriera studentesca.



Si consiglia abbigliamento sportivo. Partecipare Effettuare il pagamento della quota individuale con versamento con bollettino postale su c/c di BancoPosta n° 49323207; oppure con bonifico bancario: IBAN= IT59M0760117200000049323207 intestati a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso. Inviare quindi copia dell’attestato del pagamento per e-mail insieme ai dati fiscali (nome completo, indirizzo e codice fiscale) per l’emissione di regolare fattura, insieme ad un numero di cellulare per eventuali contatti urgenti.

Costo per l'iscrizione al corso: € 68,43 (+ IVA per un totale di 83,49).

In risposta il partecipante riceverà la conferma dell’iscrizione e la dispensa. Qualora l’iscritto per improvvisi fatti non possa partecipare la Segreteria provvederà a rimborsare il 50% se la disdetta arriverà entro sette giorni prima dell’inizio. Qualora il preavviso sia successivo non è previsto alcun tipo di rimborso mentre rimane l’opportunità di sostituire il nome dell’iscritto. Ci riserviamo il diritto di annullare un corso. In tutti i casi La informeremo il prima possibile. Se dobbiamo annullare un corso, la quota di iscrizione Le verrà restituita e verrà emessa sia la fattura che la nota di credito. La R.A.H.P. sas premia la fedeltà. Tutti coloro che parteciperanno ad un nuovo corso e che all’ingresso presenteranno almeno sei attestati di altrettanti corsi già frequentati con la nostra Società, riceveranno in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro). Ciascun partecipante potrà ricevere una sola copia del volume. Inoltre, chi parteciperà a due corsi, della durata di sette ore, in date successive nella stessa sede riceverà in omaggio il testo del Prof. Ettore Bartoli di Medicina Interna (Prezzo di copertina 129,00 euro).



Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza quarantennale, in particolare nel settore dell'emergenza. Ha lavorato, infatti, presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari, che ha diretto sino al 2015.