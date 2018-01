A Sassari Corso di Primo Soccorso Pediatrico

Se sei un genitore, un nonno, o un operatore del settore infantile e pediatrico, se fai la baby-sitter, o un insegnante della scuola primaria sicuramente è importante, per tutti, sapere come intervenire in caso di emergenza-urgenza.



Ecco alcuni dei temi trattati:

Posizionare la vittima. La chiamata di emergenza. Le tecniche di rianimazione cardio-polmonare nel lattante e nel bambino. Annegamento e folgorazione. Ostruzione della via aerea da corpo estraneo, crisi asmatica.

Crisi convulsiva.

Anafilassi: punture di insetti.

Primo Soccorso nel trauma: distorsioni e fratture. Ferite, morsicature, emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Colpo di calore, ipotermia ed ustioni. Intossicazioni.

Tra i diciotto manichini “lattante” e “bambino” saranno disponibili i più recenti ed innovativi manichini dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre.