"Macbettu" al Teatro Massimo di Cagliari

Teatro Massimo 27/28 febbraio ore 10.30 1/2/3 marzo ore 21 4 marzo ore 19 MACBETTU tratto da: Macbeth di William Shakespeare di: Alessandro Serra con: Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino, Leonardo Tomasi traduzione in sardo e consulenza linguistica: Giovanni Carroni collaborazione ai movimenti di scena: Chiara Michelini regia, scene, luci, costumi: Alessandro Serra produzione: Sardegna Teatro e Teatropersona con il sostegno di: Fondazione Pinuccio Sciola e Cedac Circuito Regionale Sardegna

sala: M1 durata: 90' tariffa: 7€ intero 5€ ridotto | 3€ con stcard

lingua: sardo con sovratitoli in italiano



Premi : Miglior Spettacolo UBU 2017 - Miglior Spettacolo ANCT 2017 (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro) - Finalista al Premio Rete Critica 2017



Macbettu di Alessandro Serra s’incunea in un crocevia: da un lato le intuizioni geniali del Macbeth di Shakespeare, dall’altra l’ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino.

Della vicenda scespiriana si recupera l’universalità e la pienezza di sentimenti, millimetricamente in bilico sul punto di deflagrare. Di fronte ai carnevali sardi una visione: uomini a viso aperto si radunano con uomini in maschere tetre e i loro passi cadenzano all’unisono il suono dei sonagli che portano addosso. «Quell’incedere di ritmo antico, un’incombente forza della natura che sta per abbattersi inesorabile, placida e al contempo inarrestabile: la foresta che avanza» – così Serra descrive la suggestiva ascendenza da cui è scaturito il suo lavoro di contaminazione. Macbettu traduce – e volontariamente tradisce – il suo riferimento testuale, valica i confini della Scozia medievale per riprodurre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache. La riscrittura del testo operata dal regista, trasferita poi in limba sarda da Giovanni Carroni, guarda a una interpretazione sonora: gli attori sulla scena – uomini, come da tradizione elisabettiana – decantano una lingua che è pura sonorità, si allontanano dal giogo dei significati per magnificare il senso.



http://www.sardegnateatro.it/content/macbettu-0



Testo e immagine rilevati dal web