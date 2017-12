Li Tre Re: Cantori a Cuncordhu di Sassari e Gruppo Folk Thathari

LI TRE RE CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI e ASS. CULT. FOLK. THATHARI PERCORSO ITINERANTE DI “PASCHA D’ANNUNZIU” E DI REIMPIANTO DEL CANTO A CUNCORDHU L’evento si concentra sul reimpianto di una tradizione di Sassari che non viene svolta da più di 50 anni: la Pascha d’Annunziu con i canti a cuncordhu de LI TRE RE; la divulgazione del patrimonio culturale immateriale passa attraverso le forme della variante alloglotta sassarese e dei canti a 4 voci di Sassari.



I CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI, da più di un anno si impegnano nel difficoltoso e meraviglioso progetto di studio e reimpianto dei canti a cuncordhu scomparsi in città dai primi anni ’60; un percorso che ha visto coinvolto il prestigioso Museo nazionale archeologico ed etnografico “G.A.

Sanna”, e la parrocchia del Crocifisso Miracoloso e Sant’Apollinare che è la chiesa di riferimento dei cantori. La sera del 5 Gennaio 2018, la città di Sassari rivivrà l’antica tradizione de LI TRE RE in occasione di la PASCHA D’ANNUNZIU; oltre al canto tradizionale de LI TRE RE, i cantori eseguiranno per il tutto il percorso un nuovo canto per il tempo natalizio: il GOSOS DI LU SANTU NADDARI.



Il progetto LI TRE RE verrà presentato il 22 Dicembre 2017 in occasione della conferenza “Tradizioni Popolari di Sardegna” presso il centro d’arte e cultura Arte Kaos & Poesia.

Partner integrante del progetto è il ASS. CULT. FOLK. THATHARI che accompagnerà il Cuncordhu alternando balli sardi con l’organetto. Programma del 5 GENNAIO 2018: Ore 17:30 – all’interno della chiesa del Crocifisso Miracoloso e Sant’Apollinare, i CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI eseguono due canti a 4 voci: GOSOS DI LU SANTU NADDARI e LI TRE RE – prevista la presenza di coppie del Gruppo folk THATHARI in abito tradizionale di Sassari (offriranno balli sardi fuori dalla chiesa accompagnati da organetto) in relazione ai cantori Ore 18:00 – lasciata la chiesa, i CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI si dirigono per le vie del centro cittadino e nelle case della gente che lo richiedono intonando i canti LI TRE RE e GOSOS DI LU SANTU NADDARI - prevista la presenza di coppie del Gruppo folk THATHARI in abito tradizionale di Sassari (offriranno balli sardi con organetto) in relazione ai cantori Entro le ore 20:00 - i CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI si dirigono presso il centro d’arte e cultura “Arte Kaos & Poesia”; qui resteranno il tempo necessario per il brindisi di BON PRINZIPIU DI L’ANNU accompagnandolo con i canti LI TRE RE e GOSOS DI LU SANTU NADDARI - prevista la presenza di coppie del Gruppo folk THATHARI in abito tradizionale di Sassari (offriranno balli sardi con organetto) in relazione ai cantori NB: in caso di pioggia, i CANTORI A CUNCORDHU DI SASSARI eseguiranno i canti a 4 voci in chiesa sino le 18:00, per poi spostarsi al centro culturale Arte Kaos & Poesia sino le ore 20:00; lo stesso vale per il Gruppo Folk THATHARI.

Luogo: chiesa del Crocifisso Miracoloso e Sant’Apollinare, centro storico di Sassari (varie soste), centro d’arte e cultura “Arte Kaos & Poesia” Palazzo Quesada San Sebastiano (Corso Vittorio Emanuele II num 60)

Data : Venerdì 5 Gennaio 2018

Organizzato da: Cantori a Cuncordhu di Sassari, Parrocchia del Crocifisso Miracoloso e Sant’Apollinare, centro d’arte e cultura “Arte Kaos & Poesia” Attori principali: Cantori a Cuncordhu di Sassari (gruppo a 4 voci di canto sacro e profano della tradizione) – Emilio Depau (bassu), Gaetano Piras (contra), Bruno Lombardi (bozzi), Luigi Tedde (mezza bozzi)

Ospiti : Associazione Culturale Folklorica Thathari di Sassari (balli sardi)



Testo e immagine rilevati dal web