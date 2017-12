Women in Rock 2018 a Quartucciu

WOMEN IN ROCK 2018!

Per la terza edizione consecutiva, il 5 gennaio Cagliari si tinge di musica al femminile per un'importante causa sociale:Artiste e band del panorama cagliaritano e sardo unite contro il cyberbullismo. Il 5 Gennaio 2018 alla CuevaRock Live (Quartucciu, CA), ore 20:30. Ingresso a OFFERTA LIBERA con tessera CSEN (2 €). L'intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’associazione IFOS di Cagliari ( http://www.ifos-formazione.com/ifos/ ).L' IFOS FORMAZIONE è un centro clinico e un'istituto di formazione che collabora con i maggiori esperti del settore socio-sanitario e le più importanti Università Italiane ed Europee.