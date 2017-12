In occasione della richiesta di donazione del sangue organizzata dall'associazione AVIS di Capoterra e da Marco Mameli, noi organizzatori del'evento Miracolo di Natale a Capoterra grazie alla gentilissima disponibilità di Marco Mameli abbiamo organizzato una pesca miracolosa in virtù di tutti i giocattoli donatici. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare altri generi alimentari per i più bisognosi.



Venite in tanti a donare il sangue con il cuore in mano. (Testo di Pino Porcu)



