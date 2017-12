Bad Blues Quartet al Teatro "Intrepidi Monelli" di Cagliari

BAD BLUES QUARTET Eleonora Usala - voce Federico Valenti - chitarra Frank Stara - batteria Alessandro Loddo - basso

SABATO 6 GENNAIO ORE 21

Ingresso 7 euro

INFO E PRENOTAZIONI 3206835292 - 3801767692 - intrepidimonelli.info@gmail.com



Anche tramite sms o WhatsApp, aspettate conferma!



INTREPIDI MONELLI CentroDiProduzionePerLoSpettacolo Viale Sant'Avendrace 100 - Cagliari - @centrointrepidimonelli



Bad Blues Quartet: La band si è formata nel 2014 e ha iniziato la sua attività suonando i brani dei maestri di questo genere fino alle sonorità più moderne (a Elmore James a John Mayer, da Stevie Ray Vaughan a Susan Tedeschi, passando per Ray Charles e Muddy Waters).

Dopo pochi mesi di attività in giro per la Sardegna, il quartetto ha sentito la necessità di comporre anche pezzi originali, cominciando a inserirli a poco a poco nel proprio repertorio fino a farli diventare il pilastro centrale delle loro esibizioni e del loro lavoro creativo. Alcuni di questi pezzi sono stati presentati nell’estate 2015 al Festival “Sulle Strade del Blues”. Le varie influenze musicali dei membri del gruppo, assolutamente eterogenee, si riflettono sulle loro canzoni, mescolando il blues alle sonorità funk e alla black music moderna. Nell’estate del 2016 i Bad Blues Quartet partecipano al contest “Obiettivo BluesIn” indetto dallo storico festival “Pistoia Blues”. Il gruppo vince il concorso assieme ad altre due band (su oltre 700 in gara) dopo aver passato le selezioni svoltesi ad Ora (BZ) e Pistoia, ed ha l’occasione di esibirsi sul Main Stage del festival il 9 luglio 2016.

Ad agosto partecipano al Mammablues Festival svoltosi a Nureci (OR) aprendo il concerto di Sarah Jane Morris. Durante l'inverno il Bad Blues Quartet è impegnato nella registrazione dei brani originali che confluiranno nel disco d'esordio. Il primo Giugno, presso l'FBI Club di Quartu Sant'Elena hanno presentato il loro primo lavoro discografico prodotto da Massimo Satta e Luca Picciau, intitolato " Bad Blues Quartet".

Durante l'estate del 2017 la band sostiene un'intensa serie di concerti di presentazione del disco, partecipando a festival come "Narcao Blues" e "Vulcani - Blues nel Montiferru". www.badbluesquartet.com - Bad Blues Quartet



