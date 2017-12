Da Sassari a Prato Nevoso: Weekend di Sci 1-5 febbraio 2018

AJO a Sciare

organizza il WEEK END LUNGO a(CN) da giovedì 1 febbraio a lunedì 5 febbraio 2018.Un prezzo davveroper unindimenticabile. Perfetto per gli sciatori, imperdibile per iPROGRAMMAGiovedì 1 febbraio 2018: ore 20.30 Partenza in nave Tirrenia da Porto Torres Venerdì 2 febbraio: Arrivo in porto di Genova previsto ore 8.30 Transfert in autobus gran turismo a Prato Nevoso http://www.pratonevoso.com/la-localita.html arrivo previsto ore 10.30 Sistemazione c/o Residence Stalle LungheOre 11 Scelta e ritiro attrezzatura a noleggio c/o Surf Shop http://www.surfshoppratonevoso.com/ Ore 14 -16: Scuola sci o snowboard (in gruppetti), Pranzo e pomeriggio libero, Cena al ristorante Bocconcino (adiacente al Residence) Sabato 3 febbraio: Dopo colazione, ore 9-11:Scuola sci o snowboard, Pranzo e pomeriggio libero, Cena in baita allo Ski Grill portati dal taxi/gatto delle nevi (in alternativa cena al ristorante Bocconcino) Domenica 4 febbraio: Dopo colazione, ore 9-11:Scuola sci o snowboard, ore 15.30 restituzione attrezzatura, check-out Residence ore 17.00 transfert porto di Genova ore 19.30 imbarco in nave ore 20.30 partenza nave Lunedì 5 febbraio: ore 08.30 arrivo previsto a Porto TorresPREZZII prezzi variano in funzione della sistemazione prescelta in nave e in residence, numero totale partecipanti, età, scelta dell’attrezzatura Sulla base di un gruppo di 40/50 persone, otteniamo le seguenti principali tariffe per persona In Cabina (Esclusiva) per 4 persone con tariffa residente in Sardegna, in Residence bilocale per 4 persone: 425€ per persona <14 anni 375€ per junior da 7 a 14 325€ per bambino da 3 a 7 anni, (Riduzione 50€ per principianti assoluti) I prezzi comprendono: • Viaggio A/R Nave Tirrenia Porto Torres-Genova con cabina, •Trattamento di mezza pensione in appartamenti con formula hotel (colazione e cena), •Cena in baita Ski Grill con taxi gatto delle nevi •L’utilizzo della cucina negli appartamenti (evitando il costo della mezza pensione), •Transfer A/R dal porto di Genova a Prato Nevoso in autobus gran turismo, •Ski Pass 3 giorni comprensorio Mondolé, (ridotto per principianti) •Scuola sci o snowboard, 6 ore di lezioni in mini gruppi con Maestri di Sci e Snowboard (2 ore al giorno per 3 giorni), •Noleggio attrezzatura completa di sci, scarponi, bastoncini, (per snowboard e scarponi + 5 €) •Sconto 10 % ingresso area benessere (bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale), •Organizzazione e gestione pratica, •Quota associativa Ajo a Sciare e Tesseramento MSP con assicurazione I prezzi non comprendono: •Tassa di soggiorno •Tutto ciò che non è espressamente indicato.