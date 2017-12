Nuoro: Escursione a Jacu Piu

Domenica 07 Gennaio 2018 - Jacu Piu. La foresta di Jacu Piu, si sviluppa su di un territorio strettamente legato alla storia di Nuoro, un'area ricca di insediamenti archeologici riconducibili alle civiltà nuragica, fenicia e romana. #JacuPiu come #Marreri e #Baddemanna, rappresenta uno dei luoghi che fanno parte della storia di Nuoro, fatta di fatica e di silenziosa speranza: pascoli e vigne, orti e frutteti, teatro della vita di tutti i giorni, espressione di una città sospesa tra le sue radici legate alla propria terra.



L’area di Jacu Piu apparteneva alla famiglia Mannironi da circa un secolo e venne acquistata alla fine dell’Ottocento.

Oggi di Proprietà di Fo.Re.S.T.A.S. Nella zona sono presenti alcune tracce della civiltà nuragica. A metà del costone del monte rivolto verso nord, esiste infatti un picco roccioso chiamato Nuragheddu, che prende il nome proprio da un insediamento nuragico. Ai suoi piedi, in una piccola conca, sono ancora visibili i resti di un pozzo sacro (più comunemente chiamato l'arco di Jacu Piu). Un percorso adatto a tutti coloro che volessero trascorrere una giornata in mezzo alla natura, circondati dal fantastico verde e da magnifici graniti. La giornata ideale per chi avesse il piacere di scoprire insieme a noi gli innumerevoli tesori che il nostro territorio custodisce. Le escursioni sono accessibili a tutti coloro abbiano motivazione personale e voglia di conoscere, non è accessibile a chi ha difficoltà dovute alla salute o problemi fisici.



- IL PERCORSO NON E' ADATTO AI BAMBINI SOTTO I 10 ANNI



- E' preferibile munirsi di scarpe comode o da Trekking, uno zainetto con una bottiglia d'acqua e uno spuntino. L'escursione terminerà in tarda mattinata.



Il programma di Salvaguardia Monte Ortobene previsto per l'annualità 2018 sarà arricchito nei mesi a venire con nuove ed innumerevoli iniziative.



Incontro presso la chiesa della Solitudine ore 09:00. Ore 09:15 partenza in auto presso ingresso cantiere forestale, circa 12Km. Guida: Justin Puggioni

I NOSTRI EVENTI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI. CHI VORRA' POTRA' SOSTENERE L'ASSOCIAZIONE SALVAGUARDIA MONTE ORTOBENE CON UNA DONAZIONE.



Per info e iscrizioni: monteortobene.nu@gmail.com tel. P: 3401282115 - J: 3276308236 - A: 3934278708