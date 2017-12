Per l'ultimo dell'anno, la cooperativa SILT aprirà in occasione STRAORDINARIA la Tomba dei Vasi Tetrapodi, nella Necropoli di Santu Pedru.



La visita inizia alle 10:30 di Domenica 31/12. Stiamo ricevendo molte prenotazioni, non farti scappare questo evento. Chiamaci al 3294385947.



Il costo della visita è di € 7,00 per persona. *L'evento, essendo all'aperto, sarà soggetto a condizioni atmosferiche.