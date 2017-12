A Sassari Le Matinée del Natale

Durante le feste natalizie il Cityplex Moderno di Sassari regala agli appassionati: Le Matinée del Natale, tre giorni di grandi classici per tutti!

Il 27 - 28 - 29 Dicembre a partire dalle ore 11 una serie di proiezioni da non perdere, con un prezzo speciale: 5€ per tutti

Si inizia con un grande capolavoro per tutte le generazioni: Il Mago di Oz, di Victor Fleming, con Judy Garland, in versione restaurata È scolpito nella memoria di ogni generazione, con i suoi numeri musicali, i suoi colori, le sue scenografie, con una canzone, Over the Rainbow, che, dopo Judy Garland, avrebbero cantato tutti.

Dorothy, le sue scarpette rosse, i suoi compagni di viaggio – il cane Toto, un leone senza coraggio, uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza sentimenti – la strega buona e la strega cattiva: tutto lo splendore del Mago di Oz – e del suo scintillante Technicolor – arriva nei cinema



Vi ricordiamo che i ticket saranno disponibili in biglietteria a partire dalle ore 10.30