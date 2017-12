Vieni a trovarci e scoprirai la magia che trasforma un filo di lana in coloratissimi abiti, tappetti e scialli provenienti da Nule, Isili, Mogoro, Samugheo, Atzara e Villamassargia.



La mostra sarà aperta nei giorni e negli orari indicati sull'evento.



Eventi artistico-culturali di vario genere e natura, ma tutto rigorosamente all'insegna della vera tradizione"Made in Sardinia". Per il programma dettagliato, vedasi l'immagine della locandina.



