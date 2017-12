"Paese D'Ombre" Personale di pittura di Enzo Cadeddu a Villacidro

Grazie all' invito del Comune di Villacidro e della Fondazione Dessi da Giovedì 28 dicembre riprenderà la personale di pittura dal titolo “Paese D'Ombre” dell'Artista Enzo Cadeddu “CADENZO” , che si terrà in una delle prestigiose sale del “Mulino Cadoni” (Museo del romanzo) dalle cui finestre potrete ammirare il maestoso campanile della chiesa di Santa Barbara patrona di Villacidro (XVI-XVIII), il palazzo Municipale già Convento dei frati Mercedari sino al 1862 e la pineta del Carmine, inoltre, arrivando dalla via Repubblica, una volta parcheggiato, potrete osservare il “Lavatoio stile Liberty fine '800”.



Il Mulino Cadoni (Museo del romanzo), restaurato in anni recenti, è una realtà nata per valorizzare le creatività e i progetti d'Arte degli Artisti Villacidresi noti e misconosciuti, luogo ideale per organizzare e realizzare Eventi Socio Culturali, incoraggiare nuove sinergie e collaborazioni in un contesto di comunicazione e promozione del territorio Villacidrese e non solo.



L'autore che da anni vive e crea a Olbia, con l'esposizione della personale, ha voluto creare un ponte tra il Nord il Centro ed il Sud Sardegna e tra il Cielo, la Terra e il Mare nel segno dell'Arte e della Cultura a tal proposito cito: “La tavolozza dei colori, parla del tuo intimo, della tua Sardegna, di un azzurro che dissemina continuo stupore.

Intingi continuamente nel tuo sguardo, pennelli di speranza, e trasforma nell'iridescenza il tratto che congiunge cielo e mare. Cosi è tela la vita.” - Olga Gazzetto Bernardello poetessa 2002.



La Galleria sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 28.12.2017 dalle ore 16:00 alle ore 20:30

Da Venerdì 29.12.2017 a Venerdì 12.01.2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 - e dalle ore 16:30 alle ore 20:30