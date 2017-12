Muri come Fogli. UndiciSei Squad ad Arzachena

MURI COME FOGLI | Undicisei Squad Arzachena | 30 Dicembre 2017 Sagrato della Chiesa di Santa Lucia | Ore 20.30



Volge al termine la 4° edizione di TOC TOC il festival dedicato ai bambini e ragazzi organizzato da Deamater in sinergia con numerose realtà culturali



Il Festival ha avuto una programmazione basata principalmente sul teatro, ma si è diramato in tante attività collaterali, rendendo il festival interdisciplinare come lo è l’arte scenica.

L’obiettivo è sempre quello di restituire alle giovanissime generazioni spazi urbani e concettuali capaci di accogliere l’evento Gioco in tutte le sue manifestazioni e sfumature, dal teatro alla letteratura alla musica, al cinema. Questa quarta edizione ha toccato tre città: Olbia , Arzachena e Nuoro con una programmazione di 11 giorni, 4 laboratori, 7 incontri, 6 spettacoli, 8 proiezioni e si appresta a celebrare i dieci anni di Deamater con un Art show finale Sabato 30 dicembre ad Arzachena alle ore 20:30 con l'evento "Muri come fogli” | Collettivo Undicisei Squad Mapping sulla Chiesa di Santa Lucia | Dj set | Street Food.



Il progetto prevede la realizzazione di una performance a forte impatto emozionale che coinvolgerà tutti i 5 sensi e avrà un carattere profondamente interattivo e di scambio con il pubblico che interverrà all’iniziativa.



La musica, suonata dal vivo, accompagnerà l’impianto scenico di luci, che farà da cornice alla mappatura digitale della chiesa, il quale diventerà un grande foglio da disegno. Il collettivo di artisti Undicisei Squad, darà avvio alla performance con il live painting, in modo da dimostrare al pubblico il risultato visivo che è possibile ottenere. In un secondo momento, la popolazione verrà invitata a cimentarsi con la tavola grafica e a lasciare il proprio segno durante lo scorrere della serata. Il fine è quello di far interagire le persone con gli artisti, gli artisti tra di loro e gli spettatori con chi si esibisce, in un mutuo scambio di impressioni e informazioni. Alla fine della performance il pubblico avrà sperimentato le basi dell’utilizzo di tecniche di disegno digitale e avrà vissuto un’esperienza di condivisione reale con altre persone. Tutti i partecipanti sono invitati alla condivisione delle opere attraverso i profili social personali per dare origine a una nuova narrazione del paese accogliente. UNDICISEI SQUAD Undici Sei è una domada: "Dove sei?" Un segnale inviato al mondo da una crew nata in Sardegna nel 2014, composta da Hadmar, GG, Paul01, Toni.M, artisti provenienti da un background culturale variegato come quello della pittura, del writing, della grafica e della street art.



Un codice a legarli, per riconoscersi ed identificarsi pur rimanendo unici nella propria espressione. A contraddistinguerli un segno, quello rosso del "map-marker" immancabile ed irrinunciabile, incorporato nelle loro creazioni, utilizzato non solo come semplice simbolo di riconoscimento ma come messaggio, un monito a prendere coscienza della dimensione spazio-temporale, "hic e nunc", QUI ED ORA, un ordine ad agire, a muoversi nella propria local zone. Nell'opera di Undici Sei gli spazi abbandonati e degradati rinascono e si incorporano nell'opera stessa. Attacchi critici e messaggi visivi sottratti al mondo dei mercanti d'arte, che impongono di affinare le capacità di critica e riflessione ormai sopite e che si spingono ben al di la del solo piacere estetico. I protagonisti delle loro creazioni, il simbolismo animale, unito ad esseri soprannaturali, creature talvolta pacifiche a volte ostili, utilizzate nel loro significato ancestrale, ad esprimere il loro messaggio silenzioso, gioioso o tetro, in un effetto cromatico e visivo onirico.



Il TOC TOC Festival, ideato e organizzato dall’associazione Deamater è finanziato dal Comune di Arzachena, dal Comune di Olbia (assessorato al polo culturale) e dal Comune di Nuoro. Tra i main partner si conferma L’importante sostegno della GEASAR che supporta il festival logisticamente, Sardegna teatro, Film Commission Sardegna e Corsica Ferries. Una proficua collaborazione artistica è con il collettivo Undici Sei Squad, crew nata in Sardegna nel 2014, composta da Hadmar, GG, Paul01, Toni.M, artisti provenienti da un background culturale variegato come quello della pittura, del writing, della grafica e della street art.



CREDITS

Direzione: Marianna Deiana e Nicolò Columbano

Organizzazione generale: Claudia Muresu

Ideazione e organizzazione Fiera del libro: Fausta Moroni

Contributi ideativi e artistici: undicisei squad

Grafica: Bettina Amatori e Paolo Decortes

Comunicazione: Marco Moledda

Collaboratori: Nadia Addis| Carmencita Mottoi| Giada Degortes | Laura Piras | Maria Piras