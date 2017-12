Cagliari: Master Class Photography Series con Chris Lawrence

Master Class Photography Series ”. Dieci workshop intensivi di fotografia professionale programmati tra gennaio e maggio 2018.



Il 4 Gennaio alle 19:00 si terrà presso gli spazi dell’Accademia la presentazione delle dieci Master Class con un aperitivo a fine serata.



Per info e prenotazioni: Accademia d'arte Santa Caterina Presso il Lazzaretto di Cagliari info@accademiadartesantacaterina.com



CHRIS LAWRENCE - BIOGRAFIA

Fotografia di un Viaggio. L’Accademia d’arte Santa Caterina e il fotografo di fama internazionale Chris Lawrence presentano “”. Dieci workshop intensivi di fotografia professionale programmati tra gennaio e maggio 2018.Il 4 Gennaio alle 19:00 si terrà presso gli spazi dell’Accademia la presentazione delle dieci Master Class con un aperitivo a fine serata.Per info e prenotazioni: Accademia d'arte Santa Caterina Presso il Lazzaretto di Cagliari info@accademiadartesantacaterina.com www.accademiadartesantacaterina.com Fotografia di un Viaggio.

Dagli States all’Italia, dalla Passione alla Professione. La mia storia è un lungo viaggio che parte dagli USA, arriva in Europa, in Italia. Sardegna per essere esatto, dove ho fatto l’istituto d’arte a Oristano. È anche un’esperienza professionale che corre su tre binari, art direction/fotografia/regia, grazie al quale ho la possibilità di coniugare contesti e competenze, con una visione capace di aprirsi all’infinito e nello stesso tempo di focalizzarsi sullo specifico obiettivo. Ma facciamo un passo indietro. A 6 anni, in un pacco regalo scopro una KODAK Instamatic 110, e sento già che non è soltanto “un gioco nuovo”. Per i 10 anni mio padre mi regala la prima Reflex, una Pentax K1000, e con lui imparo “la luce”, a sviluppare la pellicola in bianco e nero e i segreti della stampa. Sono entrato così nel mondo della Fotografia e l’ho vissuto in ogni sua evoluzione concettuale e tecnica, con dentro una passione via via più invasiva. Il mio percorso professionale inizia nel 1992 e negli States, dove lavoro come graphic designer e fotografo di cronaca, fino al 1999. Tappa successiva è l’Europa, la Spagna e Madrid, dove vivo e lavoro fino al 2010; inizio con un’esperienza come grafico in uno studio di pubblicità, per poi passare al ruolo di fotografo pubblicitario professionista freelance fino al 2003, momento in cui decido di creare uno studio tutto mio ”Digital Workflow”. Nel 2010 il lavoro e il cuore mi portano in Italia… e qui inizia un’altra nuova storia. La mia base operativa è Milano ma spesso volo a Londra, Madrid, Amsterdam, Barcellona e altre capitali, per seguire progetti e clienti. Il mio portfolio è il frutto di questo viaggio personale e professionale: dall’ADV e le grandi agenzie internazionali come TWBA, Young&Rubicam, Publicis, ai clienti come Nike, Land Rover, BMW, Chevrolet, Fanta, fino alle pagine di The Official Ferrari Magazine, GQ e The Guardian.

Web site: www.chrislawrenceph.com

facebook: chrislawrenceph

instagram: chrislawrenceph

vimeo: chrislawrenceph