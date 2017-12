Quartu Sant'Elena: "Chi cammina a Capodanno..."

1 GENNAIO: CHI CAMMINA A CAPODANNO ... Un detto popolare dice che fare tutte le cose che ci piacciono il giorno di Capodanno è un rito propiziatorio per la realizzazione dei nostri desideri.



Non sono superstiziosa, ma perché privarci del camminare, in un’area dall’aspetto montuoso-collinare ma con ampie viste sul nostro splendido mare della costa sud-est a un passo da Costa Rei?



Il percorso è inusuale, costellato di tesori naturalistici e archeologici inaspettati.



Partenza ore 8:45 dal parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant’Elena.

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere. Costo: € 15. Se porti altre 2 persone, tu paghi € 10.

Lunghezza: circa 12 Km

Dislivello in salita: circa 350 m Tempo: circa 5 ore e 30’



Adesioni entro le ore 14 di Domenica 30/12 al 3489305607 www.allascopertadi.it