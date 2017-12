Chiaro di luna a Monte Liuru

Ultima occasione dell’anno per camminare con la luce della luna. Il plenilunio cade il 1, quindi il 30/12 il chiaro di luna ci aspetta per un percorso che ci conduce a una scultura naturale, sede di antichi insediamenti umani e di culto.



Appuntamento ore 15 Villaggio San Priamo, fronte piazza Chiesa. Auto propria, scarpe da trekking, torcia, acqua da bere.

Costo: € 15 Lunghezza: circa 11 Km Dislivello in salita: circa 400 m Tempo: circa 4 ore Adesioni entro le ore 20 di GIOVEDI’ 28 dicembre al 3489305607

