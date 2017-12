Inaugurazione "Tirrindò - Assòtziu Turritània" a Sassari

Venerdì 29 dicembre inauguriamo il circolo in compagnia di Dj Padrino, un amico, che avrà l'arduo compito di fare la prima selezione musicale che il circolo ospiterà, a questo giro solo in vinile. Tirrindò è il circolo culturale dell' Assòtziu Turritània.



Abbiamo pensato il circolo come luogo d'incontro; incontro fra la sana cionfra e le tematiche sociali e culturali a noi care, Incontro fra diverse generazioni di sassaresi che difficilmente riescono a dialogare dei problemi della loro città e della loro terra, incontro fra compagni e compagne che ogni giorno lottano per cambiare la nostra isola ed il mondo intero, magari con pratiche e metodi diversi ma pur sempre con un fine comune, incontro con quelle persone che di questi temi ne sanno poco o nulla, ma che hanno un minimo di sensibilità e di valori e cercano un luogo informale e popolare dove bere una cosa a prezzi baratti.





Riempieremo il circolo con cineforum, sport popolare, musica, eventi culturali e cene sociali sperando che possa diventare la casa di tutti quei sassaresi (in ciabi, acudiddi e di passàggiu) che sognano una Sardegna ed una società diversa. Ospiteremo a breve la distribuzione di editoria indipendente del Culletivu S'IdeaLìbera al quale siamo molto legati, così da offrire ai soci dei libri difficilmente recuperabili nelle tradizionali librerie. Il circolo è nato nel cuore della nostra città, dentro le vecchie mura, precisamente in via Masia,2 (Piazza Università) luogo abbandonato dalla politica istituzionale ma che negli ultimi anni vede rifiorire la politica dal basso di collettivi ed associazioni.



L'obbiettivo è quello di offrire una proposta associativa realmente popolare, radicata nel contesto sociale in cui opera, rispettando il rione che sarà la nostra casa. Ci teniamo a collaborare con associazioni, individui, collettivi e greffe a noi affini, quindi per chi ha voglia di costruire un evento di qualsiasi tipo, se affine alle finalità del circolo, troverà da noi massimo supporto. Zi vidimmu ì lu zilleri pizzì!

Ingresso riservato ai soci CSEN

