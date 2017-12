"In girum imus nocte e consuminur igni" a Nuoro

Atmosfere crepuscolari, animali fantastici, abissi profondissimi, incubi infantili e spazi metafisici. Tutto questo è la mostra "giriamo in tondo nella notte e veniamo consumati dal fuoco" che si terrà il 23 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 22.00 presso Casa Manconi in via Michelangelo Buonarroti a Nuoro



Preparatevi a un'immersione in atmosfere cariche di mistero, senza tempo, senza luce elettrica, con suoni che provengono da siderali lontananze.Se entrerete, ne uscirete trasformati.





Testo e immagine rilevati dal web