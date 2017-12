L'Associazione Culturale Simul, in collaborazione con il Gruppo Teatrale Bisus, vi invita allo spettacolo teatrale "Trassas e Colovrus", messinscena in atto unico. Testo e regia: Antonio Ghironi In scena: Antonio Ghironi, Giulia Muceli, Antonello Nieddu, Carla Floris, Tiziana Ghironi, Angela Pinna, Pina Meridda, Danilo Occhioni, Adriana Pani, Marisa Cucca, Adriano Balloi e Basilia Canzilla. Ingresso: 3 € - Spettacolo adatto anche ai bambini Testo e immagine rilevati dal web