C'era una Volta OndadurtoTeatro ad Arzachena

Il 2017 è l’anno della 4° edizione di TOC TOC il festival dedicato ai bambini e ragazzi organizzato da Deamater in sinergia con numerose realtà culturali- Come di consueto il Festival ha una programmazione basata principalmente sul teatro, che si dirama poi in tante attività collaterali, rendendo il festival interdisciplinare come lo è l’arte scenica.



Questa quarta edizione sta toccando tre città: Olbia, Arzachena e Nuoro con una programmazione di 11 giorni, 4 laboratori, 7 incontri, 6 spettacoli, 8 proiezioni e un Art show finale per celebrare anche i dieci anni di Deamater.





L’obiettivo è quello di restituire alle giovanissime generazioni spazi urbani e concettuali capaci di accogliere l’evento Gioco in tutte le sue manifestazioni e sfumature, dal teatro alla letteratura alla musica, al cinema. Tutti questi elementi confluiscono come un coloratissimo fiume in piena nell’evento in programma



Sabato 23 dicembre in Piazza Santa Maria delle Neve ad Arzachena ore 20.30. [...]Ed ella dovette calzare le scarpe roventi e ballare, finché cadde a terra, morta.[…] Biancaneve, Fratelli Grimm C’era una volta di Ondadurto Teatro è molto più di uno spettacolo su principesse ed eroi. Storie, leggende e favole della grande tradizione, da Lewis Carroll ai Fratelli Grimm, da Johann Karl August Musäus a Hans Cristian Andersen, vengono reinterpretate in chiave noir e con un gusto “agrodolce”. L’immaginario fiabesco, cristallizzato in versioni edulcorate, si scompagina al punto che i confini tra Bene e Male diventano assai labili. E’ possibile che Cappuccetto Rosso abbia un lato oscuro? E perché una Strega o una Matrigna non può avere un lato buono, dolce o forse malinconico? C’era una volta di Ondadurto Teatro: un’opera multimediale con grandi macchinari scenici in movimento, giochi d’acqua e contaminazioni tecnologiche, per un’esperienza suggestiva. Uno spettacolo che mescola le antiche tradizioni spogliandole della loro essenza zuccherina con lo stile della Rivista. Guarda il Trailer online: https://player.vimeo.com/video/104114543 Chi è Ondadurto Teatro



ONDADURTO TEATRO è una compagnia di teatro nata nel 2005, con sede a Roma. E' guidata da Marco Paciotti e da Lorenzo Pasquali ed è cresciuta grazie ad un lavoro congiunto con chi negli anni ha partecipato ai progetti della compagnia. La ricerca e il lavoro di ONDADURTO TEATRO sono da sempre incentrati sul Physical Theatre, il Nouveau Cirque ed il Gesto. Le diverse tecniche e modalità espressive danno vita a un linguaggio visivo di forte impatto, in grado di dialogare con persone di ogni età, etnia e cultura e di raggiungere un pubblico internazionale. I suoi spettacoli prevedono l’uso combinato di macchinari, grandi oggetti in movimento, fuochi d’artificio, giochi d’acqua, musica (anche dal vivo) e proiezioni video.



ONDADURTO TEATRO ha portato i suoi spettacoli in tour in Italia e in altri Paesi Europei, quali IT / DE / ESP / FR / DK / L / PL / A / HU / CY / RO / XB oltre che a livello intercontinentale in CILE / MESSICO / SUD COREA. Ha avviato progetti di cooperazione e scambio in THAILANDIA / INDIA / CUBA. Il TOC TOC Festival, ideato e organizzato dall’associazione Deamater è finanziato dal Comune di Arzachena, dal Comune di Olbia (assessorato al polo culturale) e dal Comune di Nuoro. Tra i main partner si conferma L’importante sostegno della GEASAR che supporta il festival logisticamente, Sardegna teatro, Film Commission Sardegna e Corsica Ferries. Una proficua collaborazione artistica è con il collettivo Undici Sei Squad, crew nata in Sardegna nel 2014, composta da Hadmar, GG, Paul01, Toni.M, artisti provenienti da un background culturale variegato come quello della pittura, del writing, della grafica e della street art. CREDITS Direzione: Marianna Deiana e Nicolò Columbano Organizzazione generale: Claudia Muresu Ideazione e organizzazione Fiera del libro: Fausta Moroni Contributi ideativi e artistici: undicisei squad Grafica: Bettina Amatori e Paolo Decortes Comunicazione: Marco Moledda Collaboratori: Nadia Addis| Carmencita Mottoi| Giada Degortes | Laura Piras | Maria Piras