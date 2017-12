A Osilo festività nel segno della tradizione

Le manifestazioni hanno preso il via il 15 dicembre nella frazione Santa Vittoria con il 3º Torneo di Mariglia, che vede trentadue partecipanti, e sono proseguite il 17 dicembre con la passeggiata tra i numerosi e suggestivi presepi allestiti in vari angoli del paese: piazza De Gasperi, rione Cuccuruddù, rione Su balladolzu, chiesa del Rosario con i Fedales ’67, Su rondò e Sa puntana noa con i Fedales ’64, piazza San Valentino, bar Mirage, largo Ferrante Aporti, via Sassari, rione Santa Lucia, scuola dell’infanzia, scuola primaria, via Brigata Sassari, via Sassalu, via Duca degli Abruzzi, Salone “Canonico Liperi”.





I prossimi appuntamenti sono fissati per il 22 dicembre, quando alle ore 18.00, presso la Casa del Fanciullo nella frazione San Lorenzo, è in programma la seconda serata dedicata al 3º Torneo di Mariglia e alle ore 21.00, nel Salone “Canonico Liperi”, le No Harem presenteranno lo spettacolo di danza orientale “Strano, straniero… estraneo”.



Il23 dicembre, alle ore 18.00 nella parrocchia dell’Immacolata Concezione, si terrà il concerto “E sarà Natale-Arcobaleno di Note” con quaranta ragazzi, che interpreteranno varie canzoni tipiche del periodo. Tra gli ospiti ci sarà anche il cantadore Matteo Dore.



Il 24 dicembre alle ore 18.00, con la collaborazione dell’Associazione Ippica Osilese e del Gruppo Giovanissimi San Francesco, ventitré Babbi e Mamme Natale consegneranno i doni ai bambini insieme a sette cavalieri e anche gli adulti potranno vivere la magia fiabesca che da sempre caratterizza la vigilia.



Il 28 dicembre, alle ore 19.00 presso il Salone “Canonico Liperi”, grazie alla collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Osilo e della Società Cooperativa 9Muse, la Compagnia Teatro Sassari manderà in scena “La gana di lu cuzineri”, commedia in tre atti liberamente tratta da “I casi sono due” di Armando Curcio.



Il 29 dicembre, alle ore 18.00 nell’Ex Mercato, si chiuderà il 3º Torneo di Mariglia e sarà proclamata la coppia vincitrice.



Il 6 gennaio la melodia delle zampogne per Sonos de Festha regalerà a tante vie del paese un’atmosfera di altri tempi e saluterà il nuovo anno. «Con una programmazione pensata per ogni fascia di età e con il coinvolgimento di diverse associazioni abbiamo cercato di soddisfare i gusti più vari, tentando sempre di valorizzare la tradizione e il suo connubio con elementi significativi dei nostri giorni» spiegano il Sindaco Giovanni Ligios e l’Assessore al Turismo Patrizia Puggioni. L’Amministrazione Comunale, quindi, invita i cittadini osilesi e non solo a partecipare agli eventi e augura a tutti un sereno Natale e un bellissimo 2018.