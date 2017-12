Trek urbano nella CagliarInvisibile

ViaggieMiraggi Sardegna vi propone un trek urbano di turismo responsabile alla scoperta di una delle realtà resilienti della CagliarInvisibile: l'Associazione Sant'Elia Viva, un gruppo di donne nate e cresciute nel borgo di Sant'Elia che con creatività e determinazione fanno sentire la voce degli abitanti di uno dei quartieri "inVisibii" di Cagliari.



Le donne dell'associazione ci accompagneranno in una visita del borghetto e ci racconteranno le loro storie di vita quotidiana e le "battaglie" che portano avanti.

Per l'occasione ci apriranno una delle loro case in cui la Pescatrice Pinella ci preparerà un pranzo a base di pesce. Di pomeriggio dal borghetto saliremo verso il Promontorio di Sant'Elia fino al fortino di Sant'Ignazio e allietati da una tisana ci godremo il panorama e racconteremo storie e aneddoti.



Passeremo poi per Calamosca fino ad arrivare alla Sella del Diavolo da cui ammireremo le Saline, Cagliari dall'alto e il Golfo degli Angeli. Il percorso è adatto a tutti dai 5 anni in su.



Il contributo del pranzo andrà interamente all'associazione Sant'Eliia Viva per sostenerle e supportarle. Si consiglia abbigliamento comodo e a strati, scarpe sportive non scivolose o da trek.



Costi:

Visita borghetto, pranzo e trek urbano: 30 euro.

Visita borghetto e pranzo: 20 euro.

Trek urbano promontorio e Sella: 10 euro.

Poichè mangeremo pesce fresco, si richiede la prenotazione entro e non oltre il 28 dicembre. Alternativa per vegetariani e vegani. Per info e prenotazioni: Silvia 3276677490 Email: