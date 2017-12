Dimoras: Musica, Arte e Parole in Museo a Solarussa

Dimoras è un evento culturale organizzato dall'associazione Imparis di Solarussa, in collaborazione con Askosarte & Stay Up .

L'iniziativa offre una straordinaria opportunità di scoprire e vivere durante le festività natalizie una delle piu' suggestiste "Dimore" storiche di Solarussa: Museo Casa Sanna



Il nome DIMORAS afferisce a quella dimora intesa come "famiglia" in senso ampio, e alle relazioni che si instaurano all'interno di essa, dove l'arte, la buona musica le parole e i sapori ci faranno immergere nel passato per ritrovare la dimensione piu' intima e autentica dello stare insieme.



PROGRAMMA & OSPITI sabato 23 dicembre

H 17 presentazione del libro del dott.

Luigi Roselli "Registro di classe, una vita a scuola"

H 18 inaugurazione mostra a cura di Project Space Askosarte_MAN di Oristano dal titolo "Ma maison n'est pas grande, elle est très petite" con Michele Mereu, Tonino Mattu,Egle Picozzi, Giorgio Podda, Marco Pili, Francesca e Daniela Manca, Simone Cireddu,Lidia Bachis, Alfredo Tanchis,Cesare Dattena, Lucideddu, Michele Marroccu.

H 19 Percorso degustativo piatti tipici Solarussesi

H 21 Concerto folk di Natale con Cisco Bellotti voce storica dei Modena City Ramblers



PROGRAMMA & OSPITI venerdi 5 gennaio

H 17 presentazione del libro di Pierpaolo Fadda "Una carezza per l' A.I.L" associazione italiana contro la leucemia,mielomi e linfomi

H 18 cinepoema di Simone Cireddu e Barbara Pinna "La Mina-Uomini contro carbone"

H 19 Percorso degustativo piatti tipici Solarussesi

H 21 Concerto blues dell'epifania con the Cyborgs



INFOLINE: tel 3471225895 COME PARTECIPARE ALL'EVENTO

L'accesso al concerto è possibile con una piccola quota di 7 euro dove sarà inclusa la cena nell'antico cortile del Museo di Casa Sanna; Ecco il menu' - Fregola di Corona con carciofi - Bruschette e focaccie fatte al forno - Formaggi di Cao - Vino della Famiglia Orro L'evento è stato realizzazzato grazie al contributo dell'amministrazione comunale di Solarussa, e tutte le attività commerciali aderenti all'iniziativa. Testo e immagine rilevati dal web