A lezione con Cesareo chitarrista di Elio e Le Storie Tese a Selargius

PROGRAMMA:

13 gennaio 2018

Ritmica e Improvvisazione



marzo 2018 (in via di definizione)

Costruzione di un assolo



maggio 2018 (in via di definizione)

Registrare la chitarra in studio



Gli incontri, ciascuno da circa 2 ore, si svolgeranno in piccoli gruppi di allievi: la frequenza a tutti e tre gli incontri prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.



QUOTA D'ISCRIZIONE: 35€ ad incontro

nb: POSTI LIMITATI!