Aperitivo Archeologico "Sella & Mosca" ad Alghero

Durante il periodo natalizio potrai assistere a questo evento unico presso la Necropoli di Anghelu Ruju (Alghero).



Eventi simili vengono organizzati solo per speciali occasioni, dopo il successo del laboratorio per i bambini fatto il 17/12, la coop. SILT propone un aperitivo archeologico targato "Sella & Mosca".



Se non vuoi perdere l'occasione chiama al 329 4385947. Affrettati a prenotare perché i posti sono LIMITATI.



Ecco in dettaglio l'evento: Sabato 23 Dicembre , ore 10:30.

Non sono molti gli eventi dove archeologia e gastronomia si incontrano, pertanto approfittane e partecipa a questa giornata. La Sella & Mosca offrirà un aperitivo e spiegherà la storia dell'azienda vitivinicola; il tutto sarà preceduto da una mattinata alla scoperta delle 38 tombe della necropoli - una delle più grandi dell'Isola. La visita guidata e l'aperitivo targato "Sella & Mosca" costano € 7,00 per persona. (Giornata organizzata dalla cooperativa SILT, in collaborazione con l'azienda Sella & Mosca) *L'evento, essendo all'aperto, sarà soggetto a condizioni atmosferiche.