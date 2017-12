Cagliari Blues Station - Prima Edizione al May Mask

Cagliari blues station – prima edizione e' un festival di blues che nasce per volonta' e passione di organizzatori e musicisti, con lo scopo di contribuire ed omaggiare la “musica del diavolo”, cercando di fare incontrare e contaminare musicisti e pubblico in una dimensione di club, capace di far condividere al massimo la poetica del genere.



Il 26, 27 e 28 dicembre al May Mask in via giardini 149/a si alterneranno sul palco alcuni tra i nomi piu' importanti del panorama blues isolano e nazionale..



Il 26 dicembre apre il festival Vittorio Pitzalis, fresco di stampa col disco “jimi james” (jane studio), che ospitera' enrico polverari (bob margolin, muddy waters band e fabrizio poggi, candidato con guy davis ai grammy awards per il blues tradizionale 2017).



Il 27 ilpalco ospitera' i Don Leone, duo di origine sulcitana, a cui hanno dedicato il loro ep “welcome to the south west” (talk about records) vincitori dell'italian blues challenge, che rappresenteranno l'italia nei prossimi appuntamenti del'european blues challenge il 28 la serata sara' dedicata alla mitica casa discografica Chess Records, fondata nel 1950, che ha fatto conoscere al grande pubblico in tempi non sospetti artisti come Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James e Howlin Wolf .



La serata sara' affidata all'esperienza di Alberto Murru in trio con Walter Spada al basso e Giovanni Scano alle percussioni. ospiti della serata saranno i bad blues in versione duo (Eleonora Usala voce e Federico Valenti chitarra), vincitori del progetto bluesin che gli ha permesso di suonare sul palco del Pistoia blues festival. le giornate nei locali del May Mask proporrano oltre alla musica: mostra di libri e percorsi bibliogarfici sul blues mostra e vendita di vinili e cd mostra esposizione di strumenti amplificatori e microfoni vntage di skydog momenti radiofonici con le interviste di Massimo Salvau per la trasmissione “note blues” inizio concerti ore 20:30 contributo serata € 6,00 il festival e' stato organizzato da May Mask e Cagliari blues radio station in collaborazione con: jane studio, note blues, orange cafe'. grafica a cura di michele andrich. con la preziosa collaborazione di @jailbreaktattoos /jailbreak tattoos testo e immagine rilevati dal web