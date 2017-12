Cine-Concerto al Teatro Verdi di Sassari

Il Cine-Concerto per la prima volta approda al Teatro Verdi di Sassari. Questo spettacolo multimediale, ideato dal M° Vincenzo Cossu in collaborazione con il filmmaker Carlo Enrico Cossu, si muove tra il Cinema, la Musica e la Poesia per generare un'estetica inedita e dal forte impatto emozionale. Nel Cine-Concerto, ognuno dei tre elementi, diventa un "verso emotivo" e i tre versi messi insieme compongono quella sorta di terzina che è il singolo brano; i singoli brani, a loro volta, sono come le strofe del "poema post-moderno" che è appunto lo spettacolo nella sua interezza, la cui coesione è garantita da un abile gioco di richiami, citazioni, allusioni.

In questa occasione, oltre a brani inediti, l'Insieme Vocale Nova Euphonia vedrà la partecipazione speciale della Corale Studentesca Città di Sassari, ricca di alcuni dei talenti emergenti dell'isola.



Si presenterà inoltre affiancato dal M° Nicola Vandenbroele al pianoforte, il flauto di Gabriele Saccu, le percussioni di Elia Nieddu, le chitarre di Aurora Cossu, Carlo Satta e Valeria Secchi e al basso elettrico Carlo Manca. Una coproduzione Nova Euphonia e teatro e/o musica soc. coop..



Testo e immagine rilevati dal web