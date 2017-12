Presentazione del libro "Un Nuraghe per Tutti" a Sassari

IL SIMBOLO DELL’IDENTITA’ è l'anima del NURAGHE. "UN NURAGHE PER TUTTI" E IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ SOCIALE e, traslato ai nostri giorni, alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Sardegna e allo studio della nostra Storia..



UN NURAGHE PER TUTTI è il titolo che abbiamo dato al libro di Nurnet, a mio firma, che presenteremo presso la Libreria Koinè, in Sassari. In esso non potevo non riproporre la tematica della funzione del nuraghe, ancora oggi scientificamente irrisolta.



Il NURAGHE PER TUTTI nel senso dell’edificio rappresentante la stirpe familiare, quindi casa degli antenati, ma, anche, manifestazione visiva e tangibile dell’esistenza della famiglia.



LA MAPPA DELLA PREISTORIA SARDA, il numero dei nuraghi, realizzati in un lasso di tempo relativamente molto breve, fa pensare ad una foga edilizia comunitaria che deve aver avuto, per forza di cose, una scintilla scatenante di valore religioso e sociale.

Tuttavia ciò non è sufficiente per giustificare le volumetrie edificate e il valore “immobiliare” che la Civiltà Sarda realizzò.



Le costruzioni megalitiche o ciclopiche per essere realizzate necessitarono di risorse umane che, però, non potevano essere messe in campo nella società divisa e sempre impegnata in guerre fratricide, fra clan chiusi “nell’altopiano” (Lilliu), così come la storiografia ricorrente e dominante, almeno sino qui, ha sempre catalogato il nuragico. Ecco allora che nasce, naturalmente, una visione opposta della configurazione sociale della Civiltà Sarda, non più in perenne conflitto ma solidale al punto da scambiare bonariamente il lavoro fra famiglie a favore dell’edificazione del simbolo religioso di esistenza, vitalità ed appartenenza.



Ecco configurarsi, allora, un’idea della funzione del nuraghe opposta a quella della fortezza o del tempio. I nuraghi di cui vi è traccia in ogni angolo remoto della Sardegna, verosimilmente, altro non erano che simbolo dell’IDENTITA’ familiare e di appartenenza alla comunità sociale dell’Isola Sarda. Una sorta di diritto tendenziale, quindi, che potrebbe essere sintetizzato nel titolo del libro: UN NURAGHE PER TUTTI, punto.



Testo di Antonello Gregorini e immagine rilevati dal web