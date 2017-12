Festa di Natale in piazza Gramsci a Cagliari

In occasione delle festività natalizie il Consorzio Camù realizza, con il patrocinio del Comune di Cagliari e il contributo del Servizio comunale del Turismo e Attività produttive, una serie di iniziative nella piazza Gramsci e nel centro d’arte EXMA, per le giornate dell’8 e del 23 dicembre.



Il progetto vede protagonisti, insieme, operatori culturali e attività produttive. Partendo dalla missione stessa dell’EXMA come spazio aperto, in dialogo con la città, l’obiettivo è creare occasioni per animare la vicina piazza Gramsci, di recente ristrutturazione, e la parte bassa di via Sonnino.

Interventi artistico-creativi e numerose altre iniziative uniranno il centro culturale e il quartiere. Gli esercizi commerciali saranno parte attiva di un percorso che vuol essere una grande festa alla quale ci auguriamo possano partecipare in tanti.



PROGRAMMA DI SABATO 23 DICEMBRE UN NATALE AD ARTE MA NON SOLO

Festa di Natale in piazza Gramsci, questo il titolo dell’iniziativa, prevede il coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali da piazza Gramsci a piazza Silvio Lippi (rotatoria di via Sonnino). Cuore delle due giornate sarà l’intervento delle artiste Carla Orrù e Lidia Pacchiarotti.



MERCATINO DI LIBRI E DELIZIE DEL TERRITORIO

Piazza Gramsci ospiterà invece un mercatino di libri usati e oggettistica realizzata a mano e vedrà la presenza di un artigiano di Aritzo che preparerà il torrone tradizionale e le castagne arrosto oltre a presentare gli altri prodotti tipici del territorio.



LA PIAZZA DEI TRE ALBERI

Non mancheranno gli alberi natalizi e infatti nel centro d’arte di via San Lucifero sono stati addobbati, in quella che è diventa per l’occasione la Piazza dei tre alberi, un grandissimo “albero luminoso” di circa 18 metri, visibile da tutta la via Sonnino e un albero gentilmente messo a disposizione dall’Agenzia regionale Forestas. E non mancherà la fontana di cioccolata e il vin brulé. Con la sua altezza, l’albero luminoso dentro l’Exma sarà anche il grande albero di Natale dell’unica grande piazza che diventeranno piazza Gramsci, la parte finale di via Sonnino fino a piazza Silvio Lippi e la Piazza dei tre alberi dentro l’EXMA stesso.



LABORATORIO "STORIE DI CARTA NATALIZIE"

A partire dalle 17.00 un laboratorio dedicato ai bambini a cura di Marco Cabitza (Didattica Camù). Ecco il tema. In Giappone c’è una tradizione speciale, quella del Kamishibai. Kami come carta, Shibai significa storie… dunque Storie di carta. Il Kamishibai è una vera e propria valigia dei racconti che gli antichi maestri cantastorie portavano con se da villaggio a villaggio, per raccontare le fiabe attraverso la parola e l’illustrazione. Insieme a Marco Cabitza, utilizzeremo il Kamishibai per rielaborare le più famose storie di Natale. Grinch, a Christmas Carol, il Dono di Natale di Grazia Deledda, diventeranno dei magnifici collage, che utilizzeremo per scoprire e narrare le più belle fiabe natalizie. A cura di Didattica Camù Numero massimo di partecipanti: 20 bambini dai 6 ai 10 anni Durata: circa 90 minuti. Quota di partecipazione: 2 € Info e prenotazioni Dal martedì al sabato 9:00-13:00/16:00-20:00. Tel. 070/666399 o mail didattica@camuweb.it

Il programma della Festa di Natale è realizzato: • con il contributo del Comune di Cagliari Pagina Istituzionale Servizio Turismo e Attività produttive. • Con il patrocinio del Comune di Cagliari Pagina Istituzionale. • In collaborazione con i Commercianti aderenti all'iniziativa da Piazza Gramsci a Piazza Lippi. • In collaborazione con RADIO X e RadioX Social Club. • In collaborazione con Sardex.net. • Progetto artistico Carla Orrù e Lidia Pacchiarotti. Si ringraziano: • Argiolas Winery di Serdiana. • Marceddu Fabio del Teatro dallarmadio. • Agenzia Regionale Forestas. • Fabrizio Bertocchi trasporti. • Corsa Luci New. • Proloco Aritzo (e sig. Antonio Maxia). • Sezione didattica e servizi educativi EXMA - Exhibiting and Moving Arts Esercizi commerciali aderenti all'iniziativa: L'Orto di Papà. Via Sonnino, 112 Nail ballet. Via Sonnino, 88-90 L'Isola della carne. Via Sonnino, 81 – piazzetta Silvio Lippi Bar Alina. Piazzetta Silvio Lippi Tutto Moda calzature. Via Sonnino, 106 Profumeria Gasparini Mosca. Via Sonnino, 102 Sardinyapet Cucciolandia e Cuccioli & Coccole. Via Sonnino, 98 Is Prendas Gioielli. Via Sonnino, 124 CA.PA.GEL pasticceria. Via Sonnino, 110-112 Toscano Immobiliare. Via Sonnino, 78-80 – piazzetta Silvio Lippi Mood Cagliari. Via San Lucifero 63, angolo piazza Gramsci Moon bar. Piazza Gramsci Dobrinka Hair Stylist. Piazza Gramsci, 8 Théophile boutique. Piazza Gramsci, 9 Tipografia D'Agostino. Piazza Gramsci, 12 Ottica Alvino. Piazza Gramsci, 16. Must abbigliamento donna. Piazza Gramsci, 18 Bar Rosso. Piazza Gramsci, 19 Profumeria L'Idea. Piazza Gramsci, 4 La Piazzetta mini market. Piazza Gramsci