Quattro chiacchiere pochi istanti prima dell'alba a Cagliari

Perché si sente il bisogno di scrivere una canzone? Perché si avverte il desiderio di esprimersi tramite una poesia? Lo spirito poetico è un privilegio di pochi o è un patrimonio dell'anima di tutti gli esseri umani? Cosa significa affrontare un percorso accademico per una persona con disabilità visiva? Su questi argomenti si svolgerà la chiacchierata che faremo venerdì 29 dicembre a partire dalle 19.30 sul piccolo palco de "Le Streghe", in via Piccioni n.

12 a Cagliari, io e la poetessa Elena Vacca.



Ne approfitteremo per suonarvi qualche canzone del mio disco e leggere poesie, alcune scritte apposta per voi, nate dalla penna delicata e luminosa di Elena. Sarà una chiacchierata informale nel corso della quale il pubblico potrà intervenire e fare domande sul nostro lavoro, curiosità e retroscena della meravigliosa attività che è il dare forma tramite l'arte allo spirito poetico che alberga nell'anima di tutti gli esseri umani, anche quando la vita si fa più difficile.



Nel corso della serata sarà possibile acquistare il mio disco, se volete! Vi aspettiamo armati di un bicchiere di vino, parole, chitarra, microfono e voglia di mischiare le nostre esperienze per vedere poi cosa viene fuori! Giacomo Deiana