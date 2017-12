"Incontri tra Culture: Visioni" alla Bottega dei Sogni di Cagliari

“Incontri tra culture: visioni” è una rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con un gruppo di giovanissimi esponenti di diverse comunità straniere presenti a Cagliari.



Il progetto è finalizzato a creare attraverso il cinema momenti di incontro, conoscenza e valorizzazione delle diverse culture che coabitano nella nostra città e delle diverse lingue che risuonano soprattutto nel quartiere La Marina dove ha sede il Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni.

I film sono in lingua originale sottotitolati in italiano.



L’infanzia e l’adolescenza, la condizione di giovani “immigrati di seconda generazione” (come vengono definiti i bambini e ragazzi con famiglie di origine straniera che nascono e/o vivono in Europa), sono i temi affrontati nei film.



Ingresso libero.



ORARI PROIEZIONI VEN 22/12 19:00 - 21:30 MER 27/12 18.00 - 20,00 VEN 29/12 18:00 - 21:00 T



