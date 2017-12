Alghero: Presentazione di Catartica Edizioni e del libro "Fiabe dei Fratelli Grimm"Antonio Gramsci

Casa Manno è lieta di invitarvi alla presentazione del libro "Fiabe dei Fratelli Grimm, apologhi, racconti torinesi e racconti di Ghilarza e del carcere", di Antonio Gramsci. I fondatori della neonata Catartica Edizioni Daniela Piras e Giovanni Fara presenteranno il loro progetto editoriale e dialogheranno con Mauro Porcu, Direttore di Casa Manno



Con la collaborazione delle librerie Cyrano Alguer Libreria Il Labirinto Mondadori Libreria Vademecum di Beppe Ferrari L'incontro si terrà mercoledì 20 dicembre, con inizio alle ore 18.00, presso la nostra Sala Multimediale Casa Manno Via Santa Barbara, 23 – Alghero

www.casamanno.it



Il libro: Questo volume contiene l’integrale produzione di Gramsci per l’infanzia, incluse le traduzioni che Gramsci fece per i figli della sorella Teresina delle fiabe dei fratelli Grimm, e ancora gli "Apologhi", i "Racconti torinesi" e i "Racconti di Ghilarza e del carcere".

Le traduzioni di Antonio Gramsci, realizzate fra il 1929 e il 1931 si mostrano come trasposizione dalla fiaba al racconto. Le traduzioni gramsciane dei Grimm appaiono in questo volume, a cura di Catartica Edizioni, un’opera indispensabile a comprendere nella sua interezza il pensiero di uno dei più importanti filosofi e politici del novecento. Un libro, adatto sia ai bambini che agli adulti, nel quale il filosofo sardo si trasforma in grande narratore di racconti, leggende, fiabe, aneddoti ed esperienze giovanili di grande valore storico-culturale. L’autore: Antonio Gramsci (Ales, Cagliari 1891- Roma 1937), politico, filosofo, giornalista e critico letterario, fu arrestato l’8 novembre 1926 per ordine di Mussolini e condannato a vent’anni anni di carcere. Durante la prigionia continuò a scrivere, dedicandosi allo studio del tedesco e traducendo alcune fiabe dei fratelli Grimm. Gramsci è stato un pensatore tra i più originali del XX secolo. Attraverso i suoi quaderni e le sue lettere scritte dal carcere a familiari e ad amici ha voluto trasmettere i valori di libertà, uguaglianza e indipendenza di pensiero in cui credeva e per i quali aveva combattuto tutta la vita. www.catarticaedizioni.com