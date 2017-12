Visita alla miniera di Porto Fflavia e Parco Monteponi

La nostra prima visita della giornata sarà a Porto Flavia, un originale sistema di carico del minerale dalla miniera al mercantile. Ideato nel 1924 dall'ing. Cesare Vecelli (che lo dedicò alla sua primogenita Flavia), rivoluzionò il modo di spedire i minerali di piombo e zinco. Da una decina di anni è forse il simbolo del Parco Geominerario della Sardegna.



Per effettuare la visita al sito raggiungeremo con il bus il parcheggio della spiaggia di Masua, da li con 20 minuti circa di trekking percorreremo la strada che, costeggiando il tracciato della vecchia ferrovia, ci condurrà all'imbocco della galleria, dove si svolgerà la visita guidata alla miniera di Porto Flavia.



Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco ci sposteremo in bus per la visita guidata a Monteponi partendo dalla ex scuola elementare, divenuta ora sede del museo-laboratorio, per poi continuare a percorrere la nostra passeggiata lungo il complesso minerario, dove potremo ammirare il piazzale, il giardino della Villa Bellavista, la fonderia piombo, i due pozzi Sella e Vittorio Emanuele, l'impianto elettrolitico, l'archivio storico minerario, panoramica sui fanghi rossi e la ferrovia.



Programma:

08:00 Appuntamento in piazza dei Centomila

08:15 Partenza per Masua 09:30 Arrivo a Masua del inizio del Trekking fino alla alla Miniera di Porto Flavia e visita guidata

13:30 circa Pranzo al sacco

15:00 circa Appuntamento in bus e partenza per Monteponi

15:30 circa Arrivo a Monteponi e visita guidata del complesso minerario

Al termine della visita Partenza per Cagliari



Contributo di partecipazione - 35€ Adulti - 31€ Bambini (3-11) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

